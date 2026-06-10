В Коми 187 будущих мам из глубинки получили компенсацию проезда в больницы

Добираться можно на автобусе, поезде, речном транспорте, а в бездорожье – на самолете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В министерстве труда, занятости и соцзащиты Коми подвели итоги работы меры поддержки для будущих мам из отдаленных уголков республики. С начала года компенсацию расходов на проезд в медицинские учреждения получили 187 беременных женщин.

Право на компенсацию имеют жительницы труднодоступных территорий. В список входят Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы, а также еще 139 сел и деревень в составе 13 муниципальных образований. Будущим мамам возмещают затраты на дорогу туда и обратно в Коми республиканский перинатальный центр, Кардиодиспансер, Ухтинский межтерриториальный роддом, Городскую поликлинику Ухты и Воркутинский родильный дом. Количество поездок не ограничено.

Исполняющая обязанности министра труда, занятости и соцзащиты Коми Татьяна Майкова пояснила, что получательниц этой поддержки немного – это логично, ведь в глухих деревнях и поселках вообще живет мало народу. Но те, кто готовится стать мамой в сельской местности, стабильно пользуются такой помощью. Благодаря государству у них появляется больше шансов получить качественную специализированную помощь во время беременности и при родах.

В министерстве напомнили, что беременным из труднодоступных местностей компенсируют проезд на автобусе, поезде или речном транспорте. В период бездорожья можно добираться самолетом. Если женщина едет на своей или нанятой машине, для такого случая тоже предусмотрели механизм компенсации. С начала года из регионального бюджета на эту меру поддержки выделили 900 тысяч рублей.

Подать заявление можно в течение года с момента получения документа о консультации или о родах. Для этого нужно обратиться в центр соцзащиты по месту жительства, в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми или через портал «Госуслуги».