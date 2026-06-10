В поселке в Коми 35-летний мужчина насмерть забил 69-летнего знакомого

Потерпевший скончался на месте через короткое время. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Куломском районе Коми задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в гибели знакомого.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 июня 2026 года в квартире в поселке Смолянка двое мужчин распивали спиртное. Между ними вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта 35-летний местный житель принялся избивать своего 69-летнего знакомого. Он нанес пенсионеру множественные удары руками и ногами по голове и грудной клетке. От полученных травм пожилой мужчина через непродолжительное время скончался на месте.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте. Следователи проводят необходимые действия, чтобы закрепить доказательства.