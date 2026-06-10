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НовостиОбщество10 июня 2026 10:29

В Печоре, Усинске, Инте и Воркуте ожидается сильный дождь

В Коми на северо-востоке объявлено штормовое предупреждение
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Непогода затронет четыре муниципальных округа на северо-востоке республики.

Непогода затронет четыре муниципальных округа на северо-востоке республики.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Коми объявили штормовое предупреждение. По данным РСЧС, на северо-востоке региона ожидается сильный дождь. Осадки начнутся с 18 часов 10 июня и продлятся до 6 утра 11 июня. Количество выпавшей воды может достичь 15-49 миллиметров.

Под удар непогоды попадают четыре муниципальных округа – Печора, Усинск, Инта и Воркута. Спасатели просят жителей внимательно следить за сообщениями в средствах массовой информации, быть осторожными и беречь себя и своих близких.