В Сыктывкаре готовят к открытию главный пляж в Кируле

В 30 запрещенных местах для купания установили предупреждающие таблички. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Сыктывкара сообщила о подготовке главного городского пляжа к летнему сезону. Официальное место для купания находится в Кируле. Специалисты уже взяли пробы грунта и воды для лабораторных исследований. Со следующей недели на пляже уберут мусор, приведут в порядок подъездные пути и обработают территорию от клещей. После 20 июня водолазы обследуют дно.

В этом году на пляже будут дежурить четверо матросов-спасателей – раньше работали только двое. Также организуют торговые точки. В Эжвинском районе и поселке Алешино помогать следить за порядком будут волонтеры, общественники и народные дружинники. Для них составят совместный график обходов.

Власти знают, что многие горожане предпочитают купаться в необорудованных местах. Но рисковать не стоит. В 30 запрещенных для заплыва точках, включая Чов и зону у Краснозатонского моста, установили предупреждающие таблички. Такие меры в администрации называют не прихотью, а необходимостью.

Особое внимание уделят детям. Пока работают школьные лагеря, с ребятами проведут инструктажи и беседы. Им еще раз объяснят правила поведения у воды. В мэрии призвали горожан заботиться о себе и своих близких.