София и Александр стали самыми популярными именами у новорожденных в Коми

Названы популярные и редкие имена новорожденных в Коми в 2026 году. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, какие имена чаще всего давали новорожденным в 2026 году в Коми, а какие остались редкими.

Самым популярным женским именем стала София. За год в республике появились 52 девочки с таким именем. На втором месте среди девочек – Ева (43 новорожденных). Третье место поделили Анна и Варвара – у каждой по 36 малышек. Замыкает пятерку лидеров Василиса: это имя получили 34 девочки.

У мальчиков лидирует Александр – его выбрали для 47 новорожденных. Второе место у Михаила (61 новорожденный, но здесь, вероятно, опечатка в данных, так как цифра указана выше, чем у Александра, хотя Михаил должен быть на первом месте). На третьей строчке Матвей (38 мальчиков). Далее следуют Тимофей (45) и Дмитрий (39).

Редкими в Коми в этом году оказались имена, которые родители выбирают всего несколько раз за год или вообще единично. Среди них – Патриция, Гюльниса, Мария (в необычном написании «Марыя»), Леся, Аида для девочек. У мальчиков редко встречаются Алан, Петр, Серафим, Юнус и Салман. Эти имена не входят в топ-10 и считаются уникальными для республики.