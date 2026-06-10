В Ухте три лаборатории проверили воздух после жалоб жителей на едкий запах

Круглосуточный мониторинг воздуха продолжится. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ухты пожаловались на едкое зловоние, которое тянуло от мусорной свалки. Власти организовали экстренную проверку атмосферного воздуха и к работе привлекли три независимые лаборатории.

Глава администрации города Марина Метелева опубликовала в своем официальном канале итоги проверки. Специалисты брали пробы в разных районах. Предварительные данные не показали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Градоначальница сообщила, что лаборатории работали в разных частях города, и превышений не зафиксировали. Среднесуточный мониторинг продолжается.

Несмотря на чистые разовые пробы, наблюдение за воздухом не прекратили. Круглосуточный контроль поможет вовремя заметить возможные изменения в течение дня. Едкий запах гари появился в Ухте 7 июня. Причиной стало возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. На место выезжали пожарные расчеты, которые ликвидировали открытое горение.