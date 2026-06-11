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НовостиОбщество11 июня 2026 5:00

Трехдневные выходные с 12 по 14 июня ждут жителей Коми в честь Дня России

Перед праздником рабочая неделя сократится до четырех дней
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Рабочий день станет короче на час.

Рабочий день станет короче на час.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми с завтрашнего дня начинаются длинные выходные. Отдыхать жители республики будут три дня подряд – с 12 по 14 июня.

Причиной мини-каникул является государственный праздник День России. Рабочая неделя перед ним будет неполной, всего четыре дня.

Так, в четверг, 11 июня, все работающие граждане могут уйти с рабочих мест на час раньше обычного. Праздничный отдых продлится с пятницы до воскресенья.

Напомнми, согласно производственному календарю на 2026 год, в первом летнем месяце насчитывается 21 рабочий день и 9 выходных и праздничных дней