Трехдневные выходные с 12 по 14 июня ждут жителей Коми в честь Дня России

Рабочий день станет короче на час. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми с завтрашнего дня начинаются длинные выходные. Отдыхать жители республики будут три дня подряд – с 12 по 14 июня.

Причиной мини-каникул является государственный праздник День России. Рабочая неделя перед ним будет неполной, всего четыре дня.

Так, в четверг, 11 июня, все работающие граждане могут уйти с рабочих мест на час раньше обычного. Праздничный отдых продлится с пятницы до воскресенья.

Напомнми, согласно производственному календарю на 2026 год, в первом летнем месяце насчитывается 21 рабочий день и 9 выходных и праздничных дней