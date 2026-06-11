В 17 школах, одном детсаду и общежитии техникума в Коми идет капитальный ремонт

В списке обновляемых учреждений – лицеи Сыктывкара, школа №21 в Ухте и коррекционная школа-интернат в Емве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Коми Ростислав Гольдштейн рассказал в социальных сетях о ходе ремонтных работ в образовательных учреждениях. По его словам, сейчас строители трудятся в 17 школах региона. В столице республики обновляют три учебных заведения – Лицей народной дипломатии, Технический лицей и Физико-математический лицей-интернат. Ремонт также идет в школе №21 в Ухте, школе №35 в Воркуте, школе №3 в Сосногорске и в специальной коррекционной школе-интернате №1 в городе Емва.

В Сыктывдинском районе приводят в порядок выльгорскую школу №2 и зеленецкую школу. Ученики и учителя зимстанской и озъягской школ в Усть-Куломском районе тоже скоро будут заниматься в современных условиях. Такая же участь ждет школы в селе Гурьевка Прилузского района, селе Корткерос, поселке Подзь Койгородского района и деревне Денисовка Усинского округа. К 1 сентября откроются обновленные школы в Вуктыле и селе Петрунь Интинского округа.

Пять школ закроются на капитальный ремонт на два года. В их числе выльгортская школа №1, школа №1 в Микуни, а также учебные заведения в Койгородке, Кослане и Спаспорубе. Национальный проект касается не только школ, но и учреждений среднего профессионального образования. В Сыктывкаре ремонтируют общежитие местного лесопромышленного техникума.

В селе Ыб Сыктывдинского района по нацпроекту «Семья» завершили капитальный ремонт детского сада, который работает при местной школе. Сейчас обновленные комнаты оснащают новой мебелью и оборудованием. Садик откроет двери для детей 1 сентября.