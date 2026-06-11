Ухтинец и его сотрудница заключили соглашение из-за невыплаченных надбавок

Мировое соглашение позволит истице быстро получить выплаты, а ответчику – сэкономить на судебных издержках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ухтинский городской суд утвердил мировое соглашение между местной жительницей и ее работодателем. Женщина подала иск с требованием взыскать недоплаченную зарплату и компенсировать моральный вред. По ее мнению, на протяжении всей работы ей не начисляли и не платили районный коэффициент, процентную надбавку, доплату за ночные смены и сверхурочные часы.

Представители компании признали, что нарушения были, однако назвали требования истицы завышенными. Суд разъяснил обеим сторонам, что трудовой конфликт можно урегулировать и без полноценного судебного разбирательства. Для этого достаточно провести примирительные процедуры. Стороны согласились и воспользовались этим правом.

В ходе переговоров им удалось прийти к компромиссу. Они договорились о сумме задолженности по зарплате, размере компенсации морального вреда и величине судебных расходов. Также согласовали точные даты, когда деньги поступят истице. Суд прекратил производство по делу. Благодаря мировому соглашению женщина получит причитающиеся выплаты в короткие сроки, а компания избежит крупных судебных издержек.