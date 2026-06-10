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НовостиОбщество10 июня 2026 13:55

В Коми хлебомакаронный комбинат задолжал работникам более 4 млн рублей

Сотрудники получили деньги после вмешательства прокуратуры
Источник:kp.ru
В Коми хлебомакаронный комбинат задолжал работникам более 4 млн рублей

В Коми хлебомакаронный комбинат задолжал работникам более 4 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

АО «Печорский хлебомакаронный комбинат» задолжал своим работникам более 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Компания не платила зарплату 80 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 4 млн рублей. Прокуратура провела проверку. Предприятие привлекли к административной ответственности. Кроме того, директору организации внесли представление.

«В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность перед всеми работниками комбината погашена в полном объеме», – говорится в сообщении.