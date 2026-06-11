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НовостиПроисшествия11 июня 2026 6:50

В Сыктывкаре самокатчик сбил женщину: его разыскивают

В Сыктывкаре самокатчик сбил женщину и скрылся с места ДТП
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В среду, 10 июня, в Сыктывкаре водитель самоката сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Инцидент произошел в 13.30. Неизвестный ехал на самокате по улице Мира. Неподалеку от дома №15 водитель сбил женщину 1963 года рождения.

В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадины лба, локтя, закрытую травму груди. Госпитализация женщине не потребовалась. Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.