В Сыктывкаре самокатчик сбил женщину: его разыскивают

Фото: Госавтоинспекция Коми

В среду, 10 июня, в Сыктывкаре водитель самоката сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Инцидент произошел в 13.30. Неизвестный ехал на самокате по улице Мира. Неподалеку от дома №15 водитель сбил женщину 1963 года рождения.

В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадины лба, локтя, закрытую травму груди. Госпитализация женщине не потребовалась. Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.