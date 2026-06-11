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НовостиОбщество11 июня 2026 7:47

Путин назначил председателя Эжвинского суда Сыктывкара и судей в Коми

Президент назначил новых судей в Сыктывкаре и Усть-Куломском районе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Артем Колышкин и Ксения Коробова стали судьями Сыктывкарского горсуда, а Ольга Жиганова – в Усть-Куломском районе.

Артем Колышкин и Ксения Коробова стали судьями Сыктывкарского горсуда, а Ольга Жиганова – в Усть-Куломском районе.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что указом президента России от 9 июня 2026 года председателем Эжвинского районного суда Сыктывкара назначен Евгений Колесников, который до этого руководил Вуктыльским городским судом. Судьями Сыктывкарского городского суда стали Артем Колышкин и Ксения Коробова, а судьей Усть-Куломского районного суда назначена Ольга Жиганова. Все они наделены полномочиями на шестилетний срок.

Накануне стало известно, что судья Верховного суда Коми Татьяна Барминская подала в отставку, а помощник судьи Верховного суда Удмуртии Юрий Кулябин переедет в Воркуту, чтобы работать там мировым судьей.