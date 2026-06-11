Ездила в Москву пять раз: женщина из Коми передала курьерам мошенников 14 млн рублей

Жительница Коми пять раз съездила в Москву и отдала мошенникам 14 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники убедили 70-летнюю жительницу Усинска пять раз съездить в Москву и передать им через курьеров более 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 47-летняя жительница Усинска. Горожанка заявила о мошенничестве, в результате которого она и ее 70-летняя родственница лишились более 14 млн рублей. Выяснилось, что пожилой женщине несколько раз звонили с неизвестного номера. Далее ей пришло сообщение якобы от бывшего руководителя. Там говорилось, что проверка выявила утечку секретной информации на предприятии. Поэтому жительницу Коми якобы обвинили в пособничестве терроризму.

После этого женщине позвонил «следователь ФСБ». Собеседник убедил ее купить новый телефон и сим-карту. Звонивший помог жительнице Усинска установить мессенджеры и видеоприложения.

«Затем собеседник прислал сканы денежных переводов, оформленных якобы от имени потерпевшей в адрес запрещенных организаций, и фото заверенного нотариусом договора о покупке ее квартиры за 8 млн рублей третьими лицами», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что запуганная женщина согласилась участвовать в операции по поимке «преступников». Далее жительницу Коми убедили разместить 1,5 млн рублей на «безопасном счете».

«Для этого требовалось отправиться в Москву по определенному адресу и передать наличные курьеру, который назовет кодовое слово. В течение недели пострадавшая совершила еще три поездки в столицу, где отдала незнакомцам свыше 12 млн рублей», – говорится в сообщении.

На этом мошенники не остановились. Преступники выведали у обманутой женщины сведения о ее окружении и подключили к разговору ее близкую родственницу, которая также подверглась обману. В пятый раз пожилая женщина повезла деньги в Москву и вручила «посреднику Центробанка».

«На следующий день с обеими женщинами стали связываться другие абоненты, которые заявили о гибели прежнего «следователя» и требовали еще денежных средств. Первой неладное заподозрила родственница пенсионерки и отправилась в полицию. А пожилая женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, только после беседы с полицейским в дежурной части», – рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело.