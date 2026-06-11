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НовостиОбщество11 июня 2026 9:00

Прокуратура Коми добилась 2 млн рублей для вдовы и детей погибшего бойца СВО

Семье отказали в выплате из-за смерти родителей мужа за границей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
После вмешательства надзорного ведомства деньги все-таки предоставят.

После вмешательства надзорного ведомства деньги все-таки предоставят.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Княжпогостского района сообщила, что добилась выплаты для многодетной семьи погибшего участника специальной военной операции. Местная жительница, мать троих детей, обратилась в ведомство после того, как ей отказали в региональной единовременной выплате из-за того, что родители ее погибшего мужа проживали и умерли на территории иностранного государства, и у женщины не оказалось нужных документов.

Прокуроры признали такой отказ формальным и нарушающим право семьи на гарантированную социальную поддержку, ведь эти деньги должны компенсировать нравственные и материальные потери от гибели главы семейства. После вмешательства надзорного ведомства и на основании вступившего в законную силу судебного решения вдове и троим детям все-таки предоставят единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей.