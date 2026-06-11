Мясо кур в Коми подорожало на 1,8%, а вареные колбасы упали в цене на 4,3%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Комистат опубликовал данные об изменении цен на товары и услуги в республике за неделю со 2 по 8 июня 2026 года.

Среди продуктов питания выросли цены на мясо кур (+1,8%), творог (+1,6%), а также на полукопченые и варено-копченые колбасы (+1,2%). При этом вареные колбасы подешевели на 4,3%, куриные яйца – на 3,5%, подсолнечное масло – на 1,9%, гречневая крупа – на 1,1%, а макаронные изделия – на 1,0%.

Из плодоовощной продукции сильнее всего прибавили огурцы (+8,0%), помидоры (+6,3%), морковь (+5,3%), картофель (+3,4%), бананы (+3,3%) и репчатый лук (+2,0%). А вот яблоки стали дешевле на 2,3%, столовая свекла – на 2,0%, белокочанная капуста – на 1,1%.

Среди лекарств вырос в цене только ренгалин (+2,4%), зато упали цены на валидол (-4,7%), активированный уголь (-2,0%), пенталгин (-1,7%) и корвалол (-1,1%).

Из товаров первой необходимости подорожали туалетное мыло (+1,2%), туалетная бумага и детские подгузники (+1,1%), а гигиенические прокладки стали дешевле на 4,1%. Из остальных непродовольственных товаров отмечено снижение цен на телевизоры (-2,0%). Дизельное топливо прибавило 0,5%, а бензин практически не изменился в цене.