В Коми меняются правила приема в вузы с 2026 года

Целевые места распределят через систему «Работа России». Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Исполняющая обязанности начальника отдела профобразования минобрнауки Коми Маргарита Афанасьева во время приемной линии Общественной приемной главы республики рассказала об изменениях в правилах поступления в вузы, которые ждут абитуриентов в 2026 году. Новые механизмы затронут целевое обучение, перечень экзаменов, способы подачи документов и порядок зачисления.

Целевые места теперь распределяются не по доле от набора, а по фактическому числу заявок от работодателей через систему «Работа России». Для части направлений меняются требования к экзаменам: на инженерные программы обязательной становится физика, еще по 43 направлениям вуз сможет потребовать историю. Подать документы по электронной почте больше нельзя – остаются только три варианта: через «Госуслуги», «Почту России» или лично. Выпускники колледжей, получившие диплом о среднем образовании, сохраняют возможность поступления только по профильному направлению, то есть переход, например, из медицинского колледжа на экономический факультет потребует сдачи ЕГЭ.

С 2026 года также ограничено число платных мест по 40 программам бакалавриата и специалитета. Через сервис «Поступление в вуз онлайн» теперь можно загрузить творческое портфолио, записаться на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру, а также получать больше уведомлений. Образовательный кредит станет доступен только для отдельных программ.

В вузах Коми предусмотрено 2122 бюджетных места: 1203 – в Сыктывкарском госуниверситете, 689 – в Ухтинском государственном университете и 230 – в Сыктывкарском лесном институте. Прием документов стартует 20 июня, для поступающих по экзаменам он завершится 10 июля, а для тех, кто не сдает вступительные испытания, – 25 июля. Сами экзамены пройдут не раньше 21 июля и закончатся 25 июля. Особым элементом кампании станут «дни тишины» 3 и 7 августа – в эти даты изменить или отозвать согласие на зачисление будет нельзя.