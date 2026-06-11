В Коми сотрудник железнодорожной компании попался на взятке и мошенничестве: его будут судить

В Коми сотрудник железнодорожной компании пойдет под суд за коррупцию Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Коми начальника структурного подразделения филиала железнодорожной компании обвиняют в получении взятки, превышении полномочий и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С июня по ноябрь 2024 года фигурант предоставлял подчиненных коммерческой организации, которая занималась поставкой, монтажом модульных конструкций на полигоне железной дороги. За это обвиняемый незаконно получил более 800 тысяч рублей. Ущерб организации в виде необоснованной выплаты зарплаты превысил 1,8 млн рублей.

«Также путем обмана и злоупотреблением доверия обвиняемый совершил хищение денежных средств у представителя коммерческой организации», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.