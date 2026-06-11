Сыктывкарец заплатит штраф 645 тысяч рублей за перевод денег экстремистам

Мужчина признал вину, деньги конфисковали в доход государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело 50-летнего местного жителя, которого признали виновным в финансировании экстремистской деятельности. В суде установили, что в августе 2021 года мужчина перевел деньги на счет организации, признанной экстремистской. Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей, но с учетом времени, проведенного под стражей, сумму снизили до 645 тысяч рублей. Кроме того, мужчину дополнительно лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на 2 года и 6 месяцев. Эквивалент денежных средств, которые он перевел экстремистам, конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Расследование вело управление ФСБ по Коми.