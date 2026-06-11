Бывший руководитель проектов в Инте вымогал у субподрядчика 3,1 млн рублей

Суд назначил штраф 3 млн рублей и на два года запретил ему занимать руководящие должности в стройке.

Интинский городской суд вынес приговор бывшему руководителю проектов одной коммерческой организации, которого признали виновным по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное получение денег лицом с управленческими функциями в коммерческой фирме, сопряженное с вымогательством и совершенное в особо крупном размере). В суде установили, что в Инте в рамках инвестиционной программы филиала Коми ПАО «Т Плюс» строили водогрейную котельную, а работы шли по договорам подряда и субподряда.

В 2024 году руководитель проектов подрядной организации предложил представителю субподрядчика регулярно передавать ему деньги в качестве коммерческого подкупа, а взамен пообещал не предъявлять претензий к качеству работ, не менять субподрядчика на объекте (речь шла о бурении скважин и погружении свай) и помогать с приемкой уже сделанного. Общая сумма подкупа составляла 3,1 миллиона рублей, но осужденный успел получить только 118 тысяч рублей, потому что его уволили из организации. Мужчина свою вину не признал и заявил, что взятые деньги были займом, однако суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей, а также на два года лишил права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями при заключении и исполнении строительных контрактов. Сумма полученного подкупа в размере 118 тысяч рублей конфискована в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.