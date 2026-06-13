Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Эжвинском районе Сыктывкара продолжается уничтожение борщевика. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Эжвинском районе выполнен очередной этап мероприятий по борьбе с опасным сорняком», – говорится в сообщении.

Подрядчик обработал общественные территории. Для борьбы с ядовитым растением используют гербициды малотоксичной категории. Такие препараты оказывают минимальную нагрузку на почву.

Всего в Эжвинском районе проведут три цикла обработки. Работы будут выполнять с июня по август.

«Работы охватывают ключевые локации района, включая улицы Мира, Менделеева, Островского, Славы, Эжвинскую, Слободскую, проспект Бумажников, а также микрорайоны Строитель и Емваль», – рассказали в сыктывкарской администрации.