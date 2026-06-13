В Коми изменили нормативы затрат на ремонт и содержание дорог на 2026 год Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми были пересмотрены нормативы затрат на ремонт и содержание дорог на 2026 год. Соответствующее постановление подписала заместитель председателя правительства республики Лариса Максимова.

Нормативы используют для того, чтобы планировать дорожную деятельность, а также определять объемы бюджетных затрат. При определении этих показателей учитываются объемы и виды работ, а также стоимость их выполнения.

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Кроме того, в постановлении указаны новые правила расчета размера ассигнований из бюджета на содержание и ремонт дорог. Теперь для расчетов используют коэффициент, который учитывает категорию дорог, количество полос, индекс-дефлятор, а также межремонтный срок.

Документ также регламентирует финансовые нормативы для дорог категории IB. Это скоростная дорога с пропускной способностью, превышающей 14 тысяч машин в сутки. Разрешенная скорость движения по ней достигает 110-130 километров в час.