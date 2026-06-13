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НовостиПроисшествия13 июня 2026 9:37

В Коми горел нежилой дом: эвакуированы два человека

Сотрудники МЧС эвакуировали двух человек из горящего нежилого дома в Коми
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 12 июня, в Печоре горел нежилой дом, оттуда были эвакуированы два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

На улице Строительной загорелся нежилой дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

«Эвакуированы 2 человека», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали шесть человек и две единицы техники.

«Причина пожара устанавливается органами дознания МЧС России», – говорится в сообщении.