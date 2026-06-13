В Сыктывкаре строят модульное приемное отделение Эжвинской больницы

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре ведется возведение модульного приемного отделения Эжвинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

В настоящее время завершаются работы по установке мебели, оборудования. Кроме того, рабочие устранят замечания надзорных органов. Прилегающую территорию благоустраивают. Далее отделение должно получить лицензию Росздравнадзора. Создание объекта ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Новое отделение станет ключевым звеном экстренной медицинской помощи в Эжве», – говорится в сообщении.