В Коми горело больше 11 гектаров леса

В Княжпогостском округе Коми потушили лесной пожар площадью более 11 гектаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 13 июня, в Княжпогостском округе Коми потушили лесной пожар, его площадь превысила 11 гектаров. Об этом свидетельствую данные ИАС «Лесные пожары».

Возгорание началось в пятницу, 12 июня. В 12.20 был обнаружен пожар около деревни Политовка. Огонь распространился на 11,23 гектара. Пожар удалось потушить в шесть утра. Арендатором участка, где ликвидировали возгорание, является колония №51 ГУ ФСИН по Коми.

С начала мая в Коми произошло 22 пожара, от которых пострадало более 900 гектаров леса. Такие случаи зафиксировали в восьми муниципалитетах республики.