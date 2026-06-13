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НовостиПроисшествия13 июня 2026 14:12

В Коми разрушается дом: по уголовному делу доложат Бастрыкину

Бастрыкину доложат по уголовному делу о разрушающемся доме в Коми
Источник:kp.ru
Бастрыкину доложат по уголовному делу о разрушающемся доме в Коми

Бастрыкину доложат по уголовному делу о разрушающемся доме в Коми

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом построили в 1954 году. Он расположен на улице Ленина. Там никогда не делали капитальный ремонт. Поэтому здание находится в непригодном состоянии.

«Так, в одной из стен образовалась трещина, с фасада обрушаются облицовочные материалы, кровля протекает, подвальное помещение затоплено», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что по дому распространяется неприятный запах. Из-за сырости в квартирах образовалась плесень. Жители обращались в компетентные органы. Однако ситуация никак не изменилась.

Было возбуждено уголовное дело. Бастрыкину представят доклад о ходе и результатах расследования. Кроме того, председателю Следкома сообщают о мерах, которые принимаются для решения проблемы.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.