В Коми разрушается дом: по уголовному делу доложат Бастрыкину

Бастрыкину доложат по уголовному делу о разрушающемся доме в Коми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом построили в 1954 году. Он расположен на улице Ленина. Там никогда не делали капитальный ремонт. Поэтому здание находится в непригодном состоянии.

«Так, в одной из стен образовалась трещина, с фасада обрушаются облицовочные материалы, кровля протекает, подвальное помещение затоплено», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что по дому распространяется неприятный запах. Из-за сырости в квартирах образовалась плесень. Жители обращались в компетентные органы. Однако ситуация никак не изменилась.

Было возбуждено уголовное дело. Бастрыкину представят доклад о ходе и результатах расследования. Кроме того, председателю Следкома сообщают о мерах, которые принимаются для решения проблемы.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.