Тренер, писатель и художник: кого предлагают сделать Почетными гражданами Коми

Депутаты Государственного совета Коми на июньской сессии рассмотрят кандидатуры для присвоения высшего почетного звания республики — «Почетный гражданин». Соответствующий проект постановления включен в повестку заседания, которое состоится 23 июня.
Парламентарии намерены рекомендовать главе региона Ростиславу Гольдштейну рассмотреть три кандидатуры на присвоение почетного звания в 2026 году.
В список вошел заслуженный работник физической культуры РФ Алексей Ануфриев — известный тренер и преподаватель спортивной школы.
Также звание предлагается присвоить общественному деятелю и известному коми писателю Алексею Вурдову посмертно.
Третьим кандидатом стал член Союза художников России Юрий Лисовский, которого называют выдающимся просветителем. Его кандидатура также представлена к награждению посмертно.
Окончательное решение о присвоении звания будет приниматься после рассмотрения рекомендаций Государственного совета Коми.