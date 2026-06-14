Тренер, писатель и художник: кого предлагают сделать Почетными гражданами Коми

Двух кандидатов предлагают удостоить звания посмертно

Депутаты Государственного совета Коми на июньской сессии рассмотрят кандидатуры для присвоения высшего почетного звания республики — «Почетный гражданин». Соответствующий проект постановления включен в повестку заседания, которое состоится 23 июня.

Парламентарии намерены рекомендовать главе региона Ростиславу Гольдштейну рассмотреть три кандидатуры на присвоение почетного звания в 2026 году.

В список вошел заслуженный работник физической культуры РФ Алексей Ануфриев — известный тренер и преподаватель спортивной школы.

Также звание предлагается присвоить общественному деятелю и известному коми писателю Алексею Вурдову посмертно.

Третьим кандидатом стал член Союза художников России Юрий Лисовский, которого называют выдающимся просветителем. Его кандидатура также представлена к награждению посмертно.

Окончательное решение о присвоении звания будет приниматься после рассмотрения рекомендаций Государственного совета Коми.