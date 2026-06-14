Жителей Коми обязали уничтожать борщевик и другие опасные растения

В Россельхознадзоре уже выявили сотни нарушений, связанных с зарастанием земель

Жителей Коми обязали бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. С 1 марта 2026 года соответствующие требования распространяются на всех владельцев и арендаторов земельных участков, включая дачников.

Как напомнили в Минсельхозе республики, при обнаружении борщевика собственнику сначала выдадут предписание на устранение нарушения. Если его проигнорировать, грозит штраф: для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для организаций — до 700 тысяч рублей.

По данным Россельхознадзора, в 2025 году было выявлено 275 нарушений, связанных с зарастанием земель. Борщевик обнаружили на площади более 107 гектаров.