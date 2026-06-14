МЧС объявило штормовое предупреждение для нескольких районов Коми

МЧС рекомендует отказаться от поездок и отдыха на природе

Жителей южных районов Коми предупредили об ухудшении погоды. По данным республиканского ЦГМС, в ближайшие часы и до 21:00 14 июня в регионе ожидаются грозы, местами с усилением ветра до 15–20 м/с.

В Прилузском и Койгородском районах возможен град. Неблагоприятные погодные явления прогнозируются также в Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском и Усть-Вымском районах, а также в Сыктывкаре.

В МЧС рекомендовали жителям отказаться от походов в лес, отдыха на водоемах, дальних поездок и участия в массовых мероприятиях до улучшения погодных условий.