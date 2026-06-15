Синоптики предупредили жителей Коми о жаре до +31 градуса и шквалах

Причиной неустойчивой погоды станет циклон с юго-запада

На предстоящей неделе погоду в Коми будет определять циклон, который придет с юго-запада. Из-за его активных атмосферных фронтов жителей республики ждут дожди, грозы, местами град и шквалистое усиление ветра до 19–24 м/с.

При этом температура воздуха продолжит расти. Если в начале недели ночью ожидается от +5 до +12 градусов, а днем от +18 до +25, то к середине недели столбики термометров покажут уже +14...+19 градусов ночью и до +26...+31 градуса днем.

По данным синоптиков, такие значения превысят климатическую норму на 7–12 градусов.

Однако жара продержится недолго. После прохождения холодного атмосферного фронта температура в среднем понизится на 10 градусов. Сначала похолодание затронет южные районы республики, а затем распространится на север.