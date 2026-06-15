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НовостиПроисшествия15 июня 2026 6:57

В сыктывкарском Заречье течение унесло 18-летнюю девушку

Рыбак пытался спасти девушку, но не смог
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Сыктывкаре на реке Сысола утонула 18-летняя девушка.

В Сыктывкаре на реке Сысола утонула 18-летняя девушка.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В службу спасения 14 июня поступило сообщение о том, что на устье реки Сысола в сыктывкарском районе Заречье утонула девушка 18 лет. Она купалась в месте, где пляж не был оборудован, и ее подхватило сильное течение.

Известно, что рыбак, который стал свидетелем происшествия, попытался вытащить девушку из воды, но, к сожалению, у него ничего не вышло. Для поисков тела привлекли спасателей из муниципального учреждения «ПАСС г. Сыктывкара».

Всего за эти выходные на водоемах республики Коми погибло 5 человек.

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