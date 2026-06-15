Грозы, град и ливни обрушатся на Коми

Непогода затронет Сыктывкар Ухту и еще несколько районов.

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Его экстренно рассылает МЧС республики.

По данным синоптиков ЦГМС, сегодня, 15 июня, с 10 часов утра и до 10 часов вечера почти на всей территории, кроме северо-востока, ожидаются грозы. Местами возможны сильный ливень, град и шквалистый ветер с порывами до 16-21 метра в секунду.

В зоне непогоды окажутся следующие районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, город Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, города Ухта и Сосногорск, а также Ижемский, Усть-Цилемский и Вуктыльский районы.

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