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НовостиПроисшествия15 июня 2026 7:14

В сыктывкарском карьере в Кочпоне утонул 21-летний парень

Тело парня нашли спасатели под берегом водоема
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Компания отдыхала у воды около 23 часов, но один из них не вышел на берег.

Компания отдыхала у воды около 23 часов, но один из них не вышел на берег.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 21-летнего парня. Он утонул в водоеме в минувшие выходные.

Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» выезжал 14 июня на карьер в районе Кочпон. Как выяснил «Комиинформ», трагедия случилась между Лесозаводом и поселком Краснозатонский, неподалеку от кладбища. По предварительным данным, компания отдыхала на берегу водоема. Около 11 часов вечера молодой человек 21 года зашел в стоячую воду и больше не вернулся. Спасатели обнаружили его тело под обрывом у берега.

Сейчас по этому факту проводится проверка.

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