В Коми за пять месяцев сдали 95 тысяч квадратных метров жилья

В республике ввели в эксплуатацию 1291 новую квартиру. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комистат подвел итоги строительства жилья в республике за первые пять месяцев 2026 года. Всего сдали в эксплуатацию 95,3 тысячи квадратных метров общей площади, что составляет 98,2 процента от показателя января – мая прошлого года.

Сами жители построили 54,1 тысячи квадратных метров жилых помещений. Здесь заметно падение – на 16,2 процента меньше, чем за тот же отрезок времени в 2025 году. Из этой площади 32,3 тысячи квадратных метров приходятся на сельскую местность.

Всего в регионе ввели в строй 1291 квартиру. Из них 541 находится в частных жилых домах, которые возводили сами люди.

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