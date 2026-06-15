В селе Черныш на реке Луза нашли изувеченное тело мужчины

Предположительно, утонувший пропал еще зимой. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прилузский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» выезжал 13 июня в село Черныш. Как выяснил «Комиинформ», местный рыбак на реке Луза наткнулся на сильно изуродованное тело человека.

Спасатели доставили погибшего на берег. Сейчас специалисты пытаются установить личность мужчины. По предварительным данным, погибшим может оказаться тот самый житель села, который пропал еще прошлой зимой.

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