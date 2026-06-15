В Коми за май цены на товары и услуги снизились на 0,18 процента

В Коми овощи подешевели, а поезда подорожали. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Комистат опубликовал данные об индексах потребительских цен в республике за май 2026 года. По сравнению с апрелем общий уровень цен снизился на 0,18 процента (индекс составил 99,82 процента). Однако если смотреть к декабрю прошлого года, цены выросли на 3,82 процента (103,82 процента), а к маю 2025 года – на 5,92 процента (105,92 процента).

Продовольственные товары за месяц стали дешевле на 0,72 процента (99,28 процента). Сильнее всего подешевели свежие огурцы (81,42 процента к апрелю) и помидоры (68,18 процента). При этом репчатый лук подорожал на 14,19 процента, а белокочанная капуста – на 11,69 процента. За полгода (с декабря 2025 года) плодоовощная продукция в целом потеряла в цене 10,49 процента (индекс 89,51 процента), но фрукты и цитрусовые выросли на 5,06 процента (105,06 процента).

Непродовольственные товары в мае почти не изменились по сравнению с апрелем (99,96 процента). Беспроводные наушники подешевели на 6,48 процента, смарт-часы – на 6,87 процента. А вот напольные пылесосы и школьные юбки для девочек стали дороже на 4,3 и 4,1 процента соответственно.

Услуги, напротив, выросли за месяц на 0,34 процента (100,34 процента), а с начала года – на 7,6 процента (107,6 процента к декабрю 2025 года). Рекордный скачок показали поездки на отдых к Черному морю – они подорожали за полгода на 77,56 процента (индекс 177,56 процента). Проезд в плацкарте скорого нефирменного поезда вырос на 50,01 процента (150,01 процента). При этом турпоездки в Беларусь стали дешевле на 11,58 процента, а в Китай – на 12,04 процента.

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