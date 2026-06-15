В Коми осудили на 12 лет криминального авторитета из Сыктывкара

В Коми вынесен приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Коми вынесли приговор 63-летнему жителю региона. Мужчину признали виновным по трем статьям: занятие высшей ступени в преступной иерархии, вымогательство с насилием в крупном размере и особо крупное мошенничество, из-за которого человек потерял свое жилье.

Как рассказали в прокуратуре Коми, с 2021 по 2025 год подсудимый занимал верхнее положение в криминальном мире. Он распространял свое влияние на Сыктывкар и Сыктывдинский район. Мужчина насаждал воровскую идеологию, решал споры между преступниками, помогал выбивать долги и собирать деньги в общий котел.

В ноябре 2022 года он вмешался в разногласия между одним гражданином и предпринимателем. Последний взял аванс, но свои обещания не выполнил. Обвиняемый припугнул бизнесмена и заставил его вернуть часть предоплаты. Половину возвращенных денег осужденный забрал себе. Кроме того, он заставил предпринимателя написать новую расписку о якобы полученном займе в 300 тысяч рублей.

Целых два года мужчина вымогал деньги у пенсионера, который сам обратился к нему за помощью. Несколько раз обвиняемый избил потерпевшего. В итоге пожилой человек отдал ему 190 тысяч рублей.

Также под видом оплаты жилищно-коммунальных долгов осужденный обманом убедил другого пенсионера продать свою двухкомнатную квартиру. Вырученные 1,8 миллиона рублей он присвоил себе.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 12 лет. После освобождения его свободу ограничат еще на 2 года. Также осужденный должен заплатить штраф в полмиллиона рублей. Суд полностью удовлетворил иск того потерпевшего, чью квартиру продали обманом.

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