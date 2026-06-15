В Коми доля сохраненных беременностей должна вырасти с 17 до 22 процентов

В Коми хотят отговаривать от аборта каждую пятую жительницу республики. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Коми утвердило план действий по семейной и демографической политике, а также по поддержке многодетных семей. В документе перечислено 60 мероприятий.

Одни из них нацелены на укрепление семьи и защиту семейных ценностей. Для этого чиновники хотят публиковать статьи в СМИ, проводить праздники, этнические проекты, фестивали, конкурсы и обучать несовершеннолетних их правам. Также в списке есть «обучающие мероприятия» для школьников и студентов, в том числе экскурсии в отделы ЗАГС.

Отдельные блоки плана касаются здоровья жителей. Речь идет о просветительских акциях и материалах в пользу здорового образа жизни, о глубоких обследованиях людей с предрасположенностью к болезням и другими факторами риска в центрах здоровья. До 2030 года уровень обеспеченности населения спортсооружениями хотят поднять до 71,1 процента. Также в плане – раннее выявление и лечение болезней репродуктивной системы, расширенный неонатальный скрининг и психологическая помощь женщинам, которые решают, оставлять беременность или нет, сообщает БНК.

Количество полных циклов ЭКО собираются нарастить с 500 в 2026 году до 520 в 2030-м. Что касается абортов по желанию, власти хотят повысить долю женщин, которые в итоге сохранили беременность, с 17 процентов в 2026 году до 22 процентов в 2030-м.

Среди других ожидаемых результатов:

– доля общественного транспорта, удобного для родителей с колясками, должна каждый год составлять не меньше 40 процентов;

– с 2026 по 2030 год нужно провести капитальный ремонт и оснастить хотя бы одно дошкольное учреждение;

– ежегодно на продленку должны брать не менее 5 тысяч учеников 1-4 классов;

– в вузах хотят создать систему комплексной поддержки молодых студенческих семей;

– к 2027 году владельцам участков в новом микрорайоне «Северный» в селе Усть-Кулом планируют выдать 98 уведомлений о том, что там можно строить частный дом или садовую постройку;

– собираются создать семейную систему гостеприимства: скидки 10-20 процентов, льготы для детей до 4 лет, разделение программ на взрослые и детские, детские зоны, детское меню и семейные номера;

– хотят сделать доступной систему ранней помощи детям до 3 лет и их семьям;

– через детский телефон доверия планируют оказывать экстренную психологическую помощь. Это должно помочь снизить число самоубийств среди несовершеннолетних – не меньше чем на 4 случая в год;

– дополнительные меры соцподдержки для отдельных категорий граждан потянут на 75,9 миллиона рублей. В их числе – компенсации родительской платы за детский сад, за обучение в колледжах и техникумах, а также бесплатное питание.

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