Предложили проверить утечки воды: мошенники украли у сыктывкарки 1,5 млн рублей

Сыктывкарка отдала мошенникам 1,5 млн рублей за «проверку утечек воды» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 66-летней жительницы Сыктывкара 1,5 млн рублей под предлогом проверки утечек воды. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарке позвонил неизвестный и представился работником управляющей компании. Горожанин попросил код из смс для постановки в очередь на проверку утечек воды.

«Во время разговора раздался звук сирены и громкий голос объявил: «Вы разговариваете с мошенником. Положите трубку и наберите номер поддержки, который сейчас придет вам в сообщении», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина позвонила по этому номеру. Собеседница представилась специалистом Роскомнадзора. Она заявила, что от имени пенсионерки сделали перевод на 500 тысяч рублей. Затем «сотрудник Росфинмониторинга» предложил перевести все деньги на «спецсчет». Таким образом женщина лишилась 1,5 млн рублей. Выяснилось, что деньги были направлены на оплату покупок в магазине электроники. Возбуждено уголовное дело.