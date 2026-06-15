Житель Коми устроил дебош в самолете: на него завели административное дело

Жителя Коми наказали за дебош в аэропорту Иркутска Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Иркутска 42-летнего жителя Коми привлекли к административной ответственности пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

В полицию обратился представитель одной из авиакомпаний. Он пожаловался на неадекватное поведение одного из пассажиров самолета, который должен был вылететь из Иркутска в московский аэропорт Шереметьево.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что 42-летний житель Коми вел себя агрессивно и матерился на пассажиров. На нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.