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НовостиОбщество15 июня 2026 11:24

Житель Коми устроил дебош в самолете: на него завели административное дело

Жителя Коми наказали за дебош в аэропорту Иркутска
Источник:kp.ru
Жителя Коми наказали за дебош в аэропорту Иркутска

Жителя Коми наказали за дебош в аэропорту Иркутска

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Иркутска 42-летнего жителя Коми привлекли к административной ответственности пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

В полицию обратился представитель одной из авиакомпаний. Он пожаловался на неадекватное поведение одного из пассажиров самолета, который должен был вылететь из Иркутска в московский аэропорт Шереметьево.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что 42-летний житель Коми вел себя агрессивно и матерился на пассажиров. На нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.