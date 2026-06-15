Рейс Сочи – Сыктывкар задержали на 7 часов из-за угрозы атаки БПЛА

Обратный рейс из столицы Коми тоже сдвинули до 23 часов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи вечером 14 июня ввели временные ограничения из-за угрозы беспилотной атаки. Сейчас они уже сняты. Однако многие рейсы из-за этого задержались.

Самолет авиакомпании Ikar с номером EO-459 должен был вылететь из Сочи в Сыктывкар 15 июня в 10:50 и приземлиться в столице Коми в 15:00. Но после вчерашних событий вылет перенесли на 17:50. Значит, борт прибудет только в 22:00. Задержка получилась ровно 7 часов.

Обратный рейс EO-460 тоже сдвинули по времени. Из Сыктывкара он собирался вылететь в 16:10 и оказаться в Сочи в 20:25. Теперь же самолет поднимется в воздух в 23:00.

По данным сочинского аэропорта, с начала суток встретили 18 прибывающих рейсов с 2900 пассажирами и отправили 19 рейсов с 3000 пассажиров. До конца дня аэропорт готов обслужить еще 126 прилетающих и 141 вылетающий борт.

Пассажиры могут следить за изменениями по своим рейсам на сайте авиакомпании или на онлайн-табло в терминале.