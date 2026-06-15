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НовостиОбщество15 июня 2026 12:08

Рейс Сочи – Сыктывкар задержали на 7 часов из-за угрозы атаки БПЛА

Авиакомпания Ikar перенесла вылет на вечер 15 июня
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Обратный рейс из столицы Коми тоже сдвинули до 23 часов.

Обратный рейс из столицы Коми тоже сдвинули до 23 часов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи вечером 14 июня ввели временные ограничения из-за угрозы беспилотной атаки. Сейчас они уже сняты. Однако многие рейсы из-за этого задержались.

Самолет авиакомпании Ikar с номером EO-459 должен был вылететь из Сочи в Сыктывкар 15 июня в 10:50 и приземлиться в столице Коми в 15:00. Но после вчерашних событий вылет перенесли на 17:50. Значит, борт прибудет только в 22:00. Задержка получилась ровно 7 часов.

Обратный рейс EO-460 тоже сдвинули по времени. Из Сыктывкара он собирался вылететь в 16:10 и оказаться в Сочи в 20:25. Теперь же самолет поднимется в воздух в 23:00.

По данным сочинского аэропорта, с начала суток встретили 18 прибывающих рейсов с 2900 пассажирами и отправили 19 рейсов с 3000 пассажиров. До конца дня аэропорт готов обслужить еще 126 прилетающих и 141 вылетающий борт.

Пассажиры могут следить за изменениями по своим рейсам на сайте авиакомпании или на онлайн-табло в терминале.