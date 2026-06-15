В Воркуте завершается отопительный сезон

Фото: ООО «Комитеплоэнерго»

С понедельника, 15 июня, ООО «Комитеплоэнерго» завершает отопительный сезон в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отопительный сезон в Воркуте продлился 294 дня. Он стал одним из самых коротких за последнее десятилетие. Отопительный сезон прошел без сбоев. Теперь «Комитеплоэнерго» прекращает подачу тепла. Такое решение принято на основании постановления воркутинской администрации. Компания переходит на летний режим работы.

«Специалисты ТЭЦ-2 и ЦВК проведут работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений, благоустройству территорий», – говорится в сообщении.