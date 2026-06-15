В Сыктывкаре бизнесмен хранил немаркированную никотинсодержащую продукцию Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 43-летнего предпринимателя признали виновным в хранении в целях сбыта немаркированной никотинсодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Бизнесмен хранил в магазине, расположенном в одном из ТЦ, хранил больше тысячи наименований никотинсодержащей продукции. Маркировки там не было. Стоимость товара составила 1,9 млн рублей. В августе продукцию изъяли полицейские.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей. Кроме того, было принято решение об уничтожении всей изъятой продукции.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.