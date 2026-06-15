В Коми собирают деньги на восстановление Ыбского женского монастыря после пожара

Фото: Ыбский Серафимовский женский монастырь

В Коми собирают деньги на восстановление зданий Ыбского Серафимовского женского монастыря после пожара. Об этом сообщается на странице монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Пожар произошел 22 апреля случился пожар. Причиной случившегося стали неисправности проводки и бесперебойника, к которому подключались электрический насос и аккумулятор. Огонь охватил котельную, дровяник, а также пристройку со всем имуществом.

Храм решили перевести на электроотопление. На территории монастыря объявили субботник, в ходе которого убрали большую часть сгоревших дров. Кроме того, участники мероприятия побелили деревья, пересадили кустарники и увезли металл.

Теперь монастырь просит «посильную помощь» для строительства сгоревших корпуса и котельной.