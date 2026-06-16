В парке Кирова в Сыктывкаре гонщик влетел в ограждение и травмировал зрительницу

Пострадавшую отпустили домой на амбулаторное лечение. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День России в сыктывкарском парке имени Кирова проходили показательные выступления эндуристов, во время которых пострадала одна из зрительниц. О ее состоянии рассказали в Министерстве здравоохранения Коми.

По предварительным данным, один из гонщиков во время прохождения трассы врезался в ограждение и влетел в женщину, которую на скорой увезли в больницу. В Минздраве Коми уточнили, что эту пострадавшую, а также еще троих человек, которые поступили в больницу 12 июня из того же парка, решили не класть в стационар. Всех четверых отпустили лечиться домой, амбулаторно.

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