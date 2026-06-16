Малыш из Усть-Куломского района несколько месяцев провел в израильском приюте

Бабушка привезла Михаила в Коми. Малыш скоро увидится с мамой.

В Усть-Куломском районе наконец воссоединилась семья, которая несколько месяцев боролась за то, чтобы вернуть из Израиля полуторагодовалого ребенка. Как сообщила пресс-служба районной администрации, ключевую помощь оказали местный отдел опеки и попечительства, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В администрации пояснили, что мальчик родился в Израиле, но из-за разных обстоятельств мать не смогла вовремя оформить сыну нужные документы, а потом вынужденно уехала в Россию. После ее отъезда начались проблемы с миграционным режимом и женщина не могла вернуться в Израиль. В итоге ребенок сначала жил у знакомых, а позже попал в местный социальный приют.

Мать и бабушка не сдавались: они пробовали разные способы и в конце концов обратились за помощью к детскому омбудсмену. Благодаря слаженной работе аппарата уполномоченного, МИД России, дипломатов посольства России в Израиле и генконсульства в Хайфе, израильских соцслужб, российских министерств и ведомств, а также отдела опеки Усть-Куломского района малыша удалось вернуть домой.

Сейчас Михаил уже в России. Бабушка привезла его в родной Усть-Куломский район. Совсем скоро состоится долгожданная встреча с мамой, которая все это время не теряла надежды обнять сына. В местной администрации подчеркивают, что эту историю можно считать примером того, как разные ведомства могут эффективно работать вместе.

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