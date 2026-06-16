Сыктывкарец задолжал по алиментам больше 700 тысяч рублей

Отец полностью расплатился с ребенком, чтобы избежать ареста или обязательных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 30-летний мужчина задолжал по алиментам больше 700 тысяч рублей, при этом за весь прошлый год он перевел своему ребенку только 15 тысяч рублей, а еще 10 тысяч его дочь получила в феврале этого года. Редкие платежи приходили со счета какого-то третьего лица, а сам должник на связь с судебным приставом не выходил и по месту прописки не появлялся, из-за чего его объявили в исполнительный розыск.

Сотрудник, который вел розыск, сумел установить новый адрес мужчины и доставил его в отдел судебных приставов по Сыктывкару №1, где сотрудница ведомства объяснила должнику, что неуплата алиментов считается административным правонарушением и за нее грозят обязательные работы или даже арест. Чтобы избежать наказания, сыктывкарец немедленно погасил весь долг – все 700 с лишним тысяч рублей. Однако исполнительное производство еще не окончено, поскольку теперь главное – обеспечить регулярные выплаты в достаточном размере, а для этого должнику необходимо официально трудоустроиться.

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