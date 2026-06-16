В школы Коми возьмут на работу около 200 молодых педагогов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В новом учебном году школы Коми пополнят порядка 200 молодых педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В настоящее время в школах и детских садах Коми работают около 15 тысяч педагогов. Средний возраст школьного учителя в регионе – 45 лет. Больше всего образовательные учреждения нуждаются в специалистах, преподающих математику, а также русский и иностранные языки.

«Особенно этот вопрос актуален в Сыктывкаре и Ухте», – говорится в сообщении.

В начале нового учебного года в школы Коми собираются взять на работу около 200 молодых педагогов. 26 из них будут трудиться по целевым договорам. Еще 13 учителей придут в школы в рамках программы «Земский учитель».

«50 студентов, успешно окончивших третий курс, совместят учебу с работой в школах», – говорится в сообщении.