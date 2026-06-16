В Коми опрокинулся мотоцикл: пострадал водитель без прав

Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 15 июня, в Прилузском районе Коми опрокинулся мотоцикл BSE, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 22.50 в поселке Вухтым. Мужчина 1978 года рождения ехал на мотоцикле по улице Заречной в сторону улицы Сергеева. В районе дома №12 водитель не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл опрокинулся на дорогу.

В результате ДТП пострадал один человек. У водителя диагностировали сочетанную мототравму, черепно-мозговую травму, а также закрытую травму грудной клетки. Кроме того, под вопросом перелом ребер, тупая травма живота и перелом правой ключицы. Пострадавшего увезли в больницу. В мае мужчину лишили водительских прав.