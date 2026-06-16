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НовостиОбщество16 июня 2026 8:18

Две ухтинские выпускницы получили по 100 баллов на ЕГЭ

Мирослава Викторова блестяще сдала литературу, а Ольга Беззубенко – химию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Ухте появились первые стобалльники ЕГЭ.

В Ухте появились первые стобалльники ЕГЭ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте стали известны имена первых выпускников, которые набрали максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. Высший результат показали две девушки. Мирослава Викторова, которая учится в школе №16, получила сотню по литературе, а Ольга Беззубенко из Ухтинского технического лицея имени Г.В. Рассохина – по химии.

Глава города Марина Метелева написала в своих соцсетях, что от всей души поздравляет ребят, их родителей и, конечно, учителей. Она подчеркнула, что это огромный труд и прекрасный пример для всех остальных, и пожелала им не сбавлять темп.

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