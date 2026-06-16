Гольдштейн потребовал патриотической работы после инцидента с памятником на 9 Мая

Трое детей залезли на конструкцию ко Дню Победы, и Гольдштейн поручил ведомствам пересмотреть подход к патриотическому воспитанию.

Глава Коми Ростислав Гольдштейн дал поручение активизировать работу по патриотическому воспитанию детей и подростков после того, как в центре Сыктывкара пострадала инсталляция, установленная ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

На совещании регионального правительства Гольдштейн отметил, что детям и подросткам нужно чаще рассказывать об истории страны, о героизме дедов и отцов, о славном прошлом и настоящем народа. По его словам, молодежь должна воспитываться на подвигах предков, уважать все, что связано с Великой Победой, а не устраивать игры на памятниках. Глава республики подчеркнул, что патриотическое воспитание – это общая задача для всех профильных ведомств и для тех, кто работает с детьми и молодежью, в том числе на местном уровне. Причем работу следует усилить не только в учебное время, но и сейчас, летом, в лагерях отдыха.

Ранее пресс-служба МВД по региону сообщала, что 18 апреля трое детей 2017 года рождения забрались на конструкцию, которую установили у городского бассейна Сыктывкара ко Дню Победы. Полицейские зафиксировали повреждения инсталляции, предположительно, дети бегали и прыгали по ней, из-за чего она и пострадала. В возбуждении уголовного дела отказали, а с самими детьми провели профилактическую беседу.

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